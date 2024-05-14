وزيرة الخارجية الكندية بدأت زيارتها للبنان وتستمر حتى يوم غد

بدأت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي زيارة للبنان تستمر حتى يوم غد. واستقبلها في المطار، سفيرة كندا ستيفاني ماكولم ومدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين أسامة خشاب وعدد من أركان السفارة.
تأتي زيارتها ضمن جولة في المنطقة تشمل تركيا واليونان، ولبذل الجهود من أجل العمل على استقرار الأوضاع في لبنان اذ ان لكندا جالية كبيرة فيه، كما أن هناك جالية لبنانية كبيرة في كندا.
يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون، قائد "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لاثارو، وستزور أحد المشاريع الإنمائية التي تمولها كندا في بيروت.
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