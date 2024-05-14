بوحبيب التقى نظيره السوري في البحرين

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في البحرين، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تكثّف فيه سلطات لبنان من اجراءاتها بحق النازحين السوريين غير الشرغيين في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، عن وصول دفعة جديدة من النازحين السوريين العائدين من لبنان إلى البلاد عبر معبر جوسيه بريف حمص.

ولفتت وكالة الأنباء السورية- سانا، إلى أنّه تم عند المعبر تقديم الخدمات الصحية لهم واللقاحات اللازمة للأطفال.

هذا، ووصلت دفعة أخرى من النازحين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق، وفق ما نقلت "سانا".