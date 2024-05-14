الأونروا: إسرائيل هجّرت 450 ألف فلسطيني من رفح

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، إن إسرائيل هجّرت بهجماتها نحو 450 ألف فلسطيني من رفح جنوب قطاع غزة.



وذكرت الأونروا في بيان على منصة إكس، أن الطرقات في رفح بدت فارغة من الناس الذين فروا بحثا عن الأمان، بعد إعلان إسرائيل استيلاءها على معبر رفح الحدودي مع مصر.



وأفادت أن عدد المهجَّرين من رفح يقدر بنحو 450 ألف شخص منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي على المدينة.



وقالت: "الناس يواجهون الإرهاق والجوع والخوف المستمر. لا مكان آمن. الأمل الوحيد هو وقف فوري لإطلاق النار".



وفي 7 مايو/ أيار الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على الجانب الفلسطيني من البوابة الحدودية مع مصر بشن هجوم بري على منطقة رفح في غزة.



وسبق أن وافق مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على القرار المتعلق بـ "توسيع منطقة" الهجمات البرية في مدينة رفح في 10 مايو الجاري.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.



الأناضول

