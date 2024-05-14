مصرع نجار مسلح سقط من الدور الـ 12 بأحد الأبراج السكنية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

لقي نجار مسلح مصرعه إثر سقوطه من الدور الـ 12 بأحد الأبراج السكنية بمدينة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "أول" بمصرع "يوسف ك ا"، عاما -19 عامل- مقيم بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجى رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول" ، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن الشاب يعمل نجار مسلح، وأنه سقط أثناء تنفيذ إحدى الشدات الخشبية بالدور 12 بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم.

جرى نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتى تتولى التحقيق.