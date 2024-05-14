"بحجر".. شاب فلسطيني يسقط طائرة إسرائيلية في الخليل - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يرصد لحظة إسقاط شاب فلسطيني طائرة "درون" تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية.

وظهر في الفيديو، الذي لقي انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتعد ثواني معدودة، الطائرة وهي تحلق في السماء، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، نتيجة استهدافها من قبل شاب فلسطيني "بحجر".

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105، وإسقاط طاقمها بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام: "أجهزنا على 7 جنود تواجدوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة الصفر شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

كانت كتائب القسام، أعلنت اليوم الثلاثاء، تفجير عين نفق مفخخة بقوة هندسة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

وقالت القسام في بيان لها، إنه تم إيقاع أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس.