ضبط 38 طن زيوت طعام سبق استخدامها داخل مخزن في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم الثلاثاء، 38 طن زيوت طعام سبق استخدامها، داخل مخزن تجميع بدون ترخيص في نطاق حي المنتزه أول.

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إن إدارة تموين المنتزه نفذت حملة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحي المنتزة أول، للرقابة على مخازن المواد الغذائية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مديرية التموين، أنه جرى ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة، لقيامه بتجميع زيوت الطعام المستخدمة، والتحفظ على كمية 38 طن و915 كيلو زيوت طعام مستهلكة.

وأشار إلى أنه جرى تشميع المخزن بمعرفة الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.