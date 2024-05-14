كاتس: يجب إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بمواصلة إدخال المساعدات

اشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الى إنه يجب "إقناع" مصر بإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة "للسماح بمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية الدولية". واوضح كاتس في بيان له، إن مهمة "منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين"، مضيفا أن المنتقدين الأجانب الذين يحملون إسرائيل مسؤولية الوضع الإنساني في القطاع مُضللون. ولفت الى إن حركة حماس "لن تسيطر على معبر رفح، وهذه ضرورة أمنية لن نتنازل عنها".

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