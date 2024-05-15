مصادر أردنية: إحباط مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل الأردني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت مصادر أردنية، يوم الأربعاء، إن السلطات أحبطت مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل الأردني.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن المصادر، أنه “إحباط مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل الأردني”.

وأشارت المصادر الى أن “ميليشيات موالية لإيران في سوريا حاولت تهريب أسلحة إلى خلية تابعة لتنظيم الإخوان في الأردن لها علاقة بالجناح العسكري لحركة حماس”، بحسب ما اوردته “سكاي نيوز عربية”.

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري قال يوم الإثنين 1 نيسان 2024، في منشور على قناته في تطبيق “تلغرام”، إن “المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين”.

وأضاف، “جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني”.