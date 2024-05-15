شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 58 ضحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفقات الحمم الباردة في إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا إلى 58 قتيلًا، بحسب ما أعلنته وكالة إدارة الكوارث، اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إن الأمطار الموسمية الغزيرة أدت لوقوع فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بسومطرة الغربية مطلع الأسبوع، حيث اندفعت الحمم الباردة والتدفقات الطينية من بركان جبل مارابي نزولًا على المنحدرات وغمرت مناطق بالمياه.

وقالت الوكالة إن 35 شخصًا مازالوا مفقودين، كما أصيب 33 شخصًا وتضررت أكثر من 1500 أسرة.

تدفقات طينية بركانية

يشار إلى أن فيضانات الحمم الباردة تعد تدفقات طينية بركانية، تحدث خلال أو بعد ثوران البركان، عندما تجمع الأمطار الغزيرة المواد البركانية السائبة.

وقال الليفتانت جنرال سوهاريانتو، مدير وكالة إدارة الكوارث، إن الحكومة تعطي الأولوية لجهود استعادة الطرق والجسور التي تضررت أو تدمرت في الكارثة، التي أعاقت عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وأضاف أنه يتم استخدام المروحيات لإيصال المساعدات لبعض المناطق، في حين تدرس السلطات نقل السكان الذين تدمرت أو تضررت منازلهم.