الكويت .. أمر أميري بمخاطبة رئيس الوزراء بـ”سمو” الشيخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صدر أمر أميري، من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الأربعاء)، بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء، بسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قد أقرّ في وقت سابق هذا الأسبوع، تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد بن عبدالله الأحمد الصباح، والتي تضم 13 وزيرًا، أبرزهم فهد يوسف سعود الصباح، الذي سيكون نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية، وشريدة عبد الله سعد المعوشرجي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.

ومن المقرر أن يغادر العبدالله والوفد الرسمي المرافق الكويت غدا، متوجها إلى البحرين لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية الدورة العادية الثالثة والثلاثين على مستوى القمة، ممثلا عن أمير البلاد.