جهاد الصمد: الحل الحقيقي لملف النزوح هو بفك الحصار عن سوريا ولبنان

أكد النائب جهاد الصمد في كلمة له خلال الجلسة النيابية انه "لا شك أن النزوح السوري أصبح ثقيلا على الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمني والديمغرافي في لبنان وأظن أننا نتفق جميعا على ذلك لكننا نختلف بالمعالجة"، معتبرا ان "الحل الحقيقي بفك الحصار عن سوريا وعن لبنان ويصحّ القول "ان كانت سوريا بخير فلبنان بخير والعكس صحيح".

وسأل الصمد :"هل ​سياسة​ التحريض على السوريين هي الحلّ؟ وهل تستطيع الحكومة ترحيل السوريين من لبنان ونحن لا نتمكّن من سوق محكوم إلى المحكمة؟ ولماذا تحرم المؤسسات الدولية السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى بلدهم من التمويل؟