الحاج حسن: الداتا المقدمة للبنان بموضوع النازحين مفخخة وغير صحيحة

أشار النائب حسين الحاج حسن، في كلمة له خلال الجلسة النيابية الى انه "لمعالجة ملف النزوح السوري يجب عرض الأسباب التي لا تزال موجودة وكلّ القروض السابقة كانت تشترط الوجود السوري"، مؤكدا ان "الداتا المقدمة للبنان مفخخة وغير صحيحة وهي مسألة سياسية".
وشدد الحاج حسن، على ان "أوّل علاج للملف هو أن يكون لدينا موقف واحد موحّد في وجه المجتمع الدولي، ولماذا حتى هذه اللحظة يعطى السوري أموالًا في لبنان ولا يعطى في سوريا؟".
ودعا الحاج حسن للابتعاد عن العنصرية في معالجة ملف النزوح السوري، مؤكدا انه "سنبقى مع سوريا دولتين شقيقتين وليس لنا حدود بريّة إلّا مع سوريا على أمل أن يصبح لدينا حدود بريّة مع فلسطين المحرّرة".
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