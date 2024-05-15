شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي يلغي زيارته لإسبانيا والبرتغال بسبب تدهور الوضع في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرهي نيكيفوروف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي ألغى جميع زياراته الخارجية خلال الأيام المقبلة بسبب الهجوم الروسي المتقدم في منطقة خاركيف.

وكان من المقرر أن يزور زيلينسكي إسبانيا والبرتغال نهاية الأسبوع الجاري. وبدأت روسيا هجومًا بريًا وجويًا على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في شمال شرق البلاد، والمنطقة المحيطة بها الأسبوع الماضي.

وتمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على عدة بلدات فيما تواصل موسكو قصف خاركيف بالصواريخ، فيما وصفه محللون بأنها واحدة من أكثر اللحظات خطورة على كييف في الحرب.

وتتزايد المخاوف من أن تستغل روسيا موجة الهجمات على خاركيف لتمهيد الطريق للاستيلاء على المدينة.

وأعلنت القيادة العسكرية الأوكرانية، التي تعاني من نقص في الأسلحة والذخيرة والجنود، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، سحب قواتها من بعض المواقع في خاركيف.