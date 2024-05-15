أوامر ملكية بتعيين مساعدين جدد لوزراء التجارة والصناعة والسياحة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم عددا من الأوامر الملكية بتعيين مساعدين جدد لعدد من الوزراء.

وتضمنت الأوامر تعيين أنس الصليع مساعدا لوزير السياحة، وعبد الله الأحمرى مساعدا لوزير الصناعة، وعبد العزيز الدحيم مساعدا لوزير التجارة وعبد المحسن الخلف نائبا لوزير المالية.

كما تضمنت القرارات تعيين سامى مقيم نائبا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعى.



كما أصدر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان أمرا بتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز المستشار بالديوان الملكى رئيسا للهيئة السعودية للملكية الفكرية.