لحظة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصيب رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، اليوم الأربعاء، في حادث إطلاق نار، عقب اجتماع للحكومة في هاندلوفا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وتداولت وسائل إعلام سلوفاكية مقطعي فيديو للحظة إطلاق الرصاص على فيكو، وآخر بعد إصابته حيث يظهر رئيس وزراء سلوفاكيا وهو ملقى على الأرض.

وكان فيكو يسير ضمن حشد من الأشخاص عندما تعرض لإطلاق النار في هاندلوفا شمال شرقي العاصمة براتيسلافا.

وسمع شهود العيان دوي أربع طلقات في الوقت الذي سقط فيه فيكو أرضا وبعد ذلك قام أفراد الأمن بنقله فى سيارة من مسرح الحادث.

وذكرت صحيفة" دينيك إن" السلوفاكية اليوم الأربعاء أنه تم نقل روبرت فيكو رئيس الوزراء إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار.

بدورها، أعربت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها إزاء حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو.

وكتبت تشابوتوفا عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا،"صدمت تماما بسبب الهجوم الوحشي والمتهور على رئيس الوزراء روبرت فيكو،وأنا أدينه بأقوى العبارات الممكنة".

وتابعت" أتمنى له قدرا كبيرا من الثبات في هذا الوقت العصيب والتعافي السريع. أتعاطف أيضا مع عائلته والمقربين له".