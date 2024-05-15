حج 2024.. بيان مهم من "السياحة" بشأن استخراج تصاريح دخول المنافذ - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غرفة شركات السياحة، عن أنه ورد إليها من وزارة السياحة والآثار - الإدارة المركزية للشركات السياحة، خطابًا بناءًا على الطلبات الواردة من شركات السياحة بشأن إجراء المقابلات الشخصية لمندوبيها تمهيدًا لاستصدار الموافقة الفنية لاستخراج تصاريح دخول المنافذ "الجوية - البرية - البحرية".

وأوضحت "الغرفة"، بحسب منشور لها، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار، في ضوء الجهود المبذولة من الغرفة للتسهيل على الشركات.

وأشارت "غرفة السياحة"، إلى أنه تقرر إجراء 2 لجنة استثنائية للمقابلات الشخصية للمناديب الذين سجلوا طلبات إجراء المقابلات الشخصية على المنظومة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو 2024 إلى 26 يونيو 2024، إلى ميعاد لجنتي يوم الجمعة الموافقة 17 مايو 2024 والسبت 18 مايو 2024، وذلك عبر تطبيق زووم.

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