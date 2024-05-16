أمريكا تحذر إسرائيل من حدوث فراغ سلطة بغزة وتطالب بخطة لما بعد الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين، خلال زيارة لكييف اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من مغبة خلق فراغ سلطة عبر مساحات واسعة في قطاع غزة، ودعت مسؤولي إسرائيل إلى الاهتمام بشكل أكبر بالتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بلينكن قوله: "لا يمكننا السماح بحدوث فوضى، وفراغ من المرجح أن تملؤه فوضى".

وجاء حديث بلينكن في الوقت الذي كانت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي تخوض معارك في مناطق بشمال غزة، بما في ذلك مخيم جباليا بالقرب من مدينة غزة، وهي مناطق جرى تطهيرها من وحدات حماس المقاتلة قبل شهور، مما يؤكد قدرة الحركة على إعادة تجميع صفوفها.

وقالت وكالة بلومبرج إن ذلك أدى إلى ظهور بعض الانتقادات للتكتيكات التي تتبعها إسرائيل والمتمثلة في سحب القوات سريعا من المناطق التي يتم تطهيرها من مقاتلي حماس.

ويرجع جزء من هذه المشكلة إلى أن إسرائيل لا تمتلك القوة البشرية اللازمة للسيطرة على أجزاء كبيرة من غزة وإدارتها.

وقال بلينكن إن القتال في شمال غزة خلال الأيام الأخيرة أكد ضرورة وضع استراتيجية "لليوم التالي".