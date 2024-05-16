شكرا لقرائتكم خبر عن حالته خطيرة جدًا.. إدانة عالمية لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المكتب الحكومي في سلوفاكيا إن رئيس الوزراء روبرت فيكو أُصيب بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال يوم الأربعاء بإطلاق النار عليه.

وأضاف أن فيكو (59 عامًا) نُقل إلى مستشفى في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد بعد اجتماع للحكومة عُقد هناك، ومنها نُقل بطائرة هليكوبتر إلى مدينة بانسكا بيستريتسا لتلقي العلاج العاجل.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "نُفذت محاولة اغتيال رئيس الوزراء روبرت فيكو أمام مقر اجتماع للحكومة في هاندلوفا، ونقل بطائرة هليكوبتر إلى بانسكا بيستريتسا لأن الرحلة إلى العاصمة براتيسلافا ستستغرق وقتًا طويلًا بالنسبة لضرورة التدخل العاجل".

وذكرت القناة الإخبارية تي.إيه.3 أن 4 رصاصات أُطلقت على رئيس الوزراء الذي أُصيب في بطنه. دافع سياسي و قال وزير الداخلية السلوفاكي ماتيوش شوتاج إشتوك للصحفيين، مساء الأربعاء بمستشفى في مدينة بانسكا بيستريتسا، حيث يخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية، إن محاولة اغتيال فيكو ذات "دافع سياسي".

ووصف وزير الدفاع روبرت كاليناك، حالة فيكو بأنها "خطيرة للغاية".

صدمة المفوضية الأوروبية وتقدمت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أدانوا الهجوم الذي صدم حلفاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في وسط أوروبا.

وقالت فون دير لاين "إن أعمال العنف هذه ليس لها مكان في مجتمعنا وتقوض الديمقراطية، وهي أثمن مصالحنا المشتركة. قلبي مع رئيس الوزراء فيكو وأسرته". الرئيسة السلوفاكية تدين الهجوم وكتبت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا على منصة إكس "أشعر بصدمة شديدة من الهجوم الوحشي الذي وقع على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، وأدين الهجوم بأقوى عبارات ممكنة".

وأضافت: "أتمنى له القوة في هذه اللحظة الحرجة والشفاء العاجل". شولتس: محاولة جبانة وأعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن صدمته على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلًا "أنباء محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء السلوفاكي فيكو صدمتني بشدة. يجب ألا يكون للعنف مكان في السياسة الأوروبية".

بوتين: جريمة وحشية وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة الاغتيال بـ "الجريمة الوحشية غير المبررة"، متمنيًا له الشفاء العاجل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في برقية وجهها لرئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ونشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين: "علمت بألم بمحاولة اغتيال رئيس حكومة جمهورية سلوفاكيا روبرت فيكو، ولا يمكن أن يكون لهذه الجريمة البشعة أي مبرر".

وأضاف بوتين: "أعرف روبرت فيكو كشخص شجاع وقوي الإرادة، وآمل حقًا أن تساعده هذه الصفات على تجاوز هذا الوضع الصعب، أرجو أن تنقلوا له أصدق كلمات الدعم، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل والكامل". زيلينسكي: حادث مروع أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدة محاولة الاغتيال "المروعة" التي تعرض لها رئيس وزراء سلوفاكيا المجاورة روبرت فيكو.

وقال زيلينسكي في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: "علينا بذل كل الجهود لضمان ألا يصبح العنف هو القاعدة في أي بلد أو بأي شكل أو في أي مجال".

وأضاف في منشوره باللغة الإنجليزية: "نأمل بشدة أن يتعافى روبرت فيكو قريبًا، ونعرب عن تضامننا مع شعب سلوفاكيا". بايدن يدين الحادث ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بحادث إطلاق النار الذي استهدف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، باعتباره "عملًا مروعًا من أعمال العنف".

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الأربعاء، إنه وزوجته جيل يدعوان من أجل شفاء فيكو العاجل، مشاعرنا مع عائلة فيكو وشعب سلوفاكيا". بولندا: نبأ صادم وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على موقع "اكس": "أنباء صادمة من سلوفاكيا تعاطفي معك في هذه اللحظة الصعبة للغاية". المجر: صدمة شديدة وكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "صدمت بشدة بسبب الهجوم البشع على صديقي رئيس الوزراء روبرت فيكو، ندعو من أجل تعافيه سريعًا".

وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا: "خبر إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو صادم، أتمنى تعافي رئيس الوزراء في أسرع وقت ممكن، يجب ألا نتسامح مع العنف، يجب ألا يكون له مكان في المجتمع". المجلس الأوروبي: لا تبرير للعنف قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إنه شعر "بالصدمة" إزاء إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وقال ميشيل في منشور على تطبيق إكس "لقد شعرت بالصدمة إزاء أنباء الهجوم على رئيس الوزراء السلوفاكي فيكو".

وأضاف: "لا شيء يمكن أن يبرر العنف أو مثل هذه الهجمات، ومشاعري مع رئيس الوزراء وعائلته". صدمة وفزع الناتو أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن "صدمته وفزعه" إزاء إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو.

وغرد ستولتنبرج عبر منصة "إكس": "أصبت بالصدمة والفزع إزاء إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو، اتمنى له القوة والشفاء العاجل، وأتوجه بمشاعري إلى روبرت فيكو وأحبائه والشعب السلوفاكي".