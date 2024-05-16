شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: رئيس الوزراء السلوفاكي يستعيد وعيه بعد عملية جراحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن رئيس الوزراء روبرت فيكو، الذي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال الأربعاء، استعاد وعيه بعد عملية استغرقت عدة ساعات.

ومع ذلك، لم تقدم محطة التليفزيون "تي إيه 3" ولا صحيفة "دينيك" أي معلومات إضافية عن حالة فيكو الصحية في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وفي وقت سابق ووفقا لمعلومات رسمية، كانت حياة فيكو في خطر، ولم يصدر أي بيان أو توضيح جديد من الحكومة منذ ذلك الحين. دوافع سياسية وتعرض فيكو لإطلاق النار من قبل رجل يبلغ من العمر في بلدة هاندلوفا 71 عامًا.

وأفاد شهود عيان، بأن الرجل أطلق النار على رئيس الوزراء عدة مرات بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أثناء تحيته لأنصاره.

ووفقا للحكومة، كان لإطلاق النار دوافع سياسية،وأفادت وسائل إعلام بأن الشرطة استجوبت زوجة المشتبه به أيضًا.