عاجل.. غارة جوية تستهدف منطقة الشابورة وسط رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم، بأن هناك غارة جوية تستهدف منطقة الشابورة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقد استشهد عدد من المواطنين وأصيب مواطنون آخرون، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي، وبرصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الشهداء ارتقوا وأصيب مواطنون آخرون في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الحلقاوي خلف مدرسة رابعة وسط مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن شهيدا وصل لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ارتقى عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال

وارتقى عدد من الشهداء في قصف استهدف مبنى في منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، وفي قصف منزل لعائلة جحجوح في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.