الرئيس الصيني: العلاقة بين بكين وموسكو مواتية للسلام

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقة بين بكين وموسكو "مواتية للسلام" معربًا عن استعداده لتعميق الروابط بين البلدين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.



وأضافت الوزارة أن جينبينغ قال إن "العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضا" مؤكد استعداده لتعزيز هذه الروابط، كما أفادت فرانس برس.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله إن "العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم".

وأظهرت لقطات بثتها شبكة التلفزيون الصيني المركزي "سي سي تي في" الرئيس الصيني وهو يستقبل بوتين بحفاوة خارج قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين.

يأتي هذا بعد أن بدأ بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

وأمس الأربعاء، وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين، وستتم على مرحلتين حيث سيكون بوتين في بكين اليوم، بينما سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغ جيانغ غدا الجمعة.