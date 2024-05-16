الهلال الاحمر الفلسطيني ينقذ طفلا في قلقيلية

ياسر رشاد - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الهلال الاحمر تعاملت مع اصابه أخرى لطفل عمره 14 عاماً في البطن في قلقيلية .
وأوضحت، أنه جرى نقله إلى المستشفى ليرتفع العدد إلى 3 إصابات برصاص الاحتلال"
ياسر رشاد - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الهلال الاحمر تعاملت مع اصابه أخرى لطفل عمره 14 عاماً في البطن في قلقيلية .
وأوضحت، أنه جرى نقله إلى المستشفى ليرتفع العدد إلى 3 إصابات برصاص الاحتلال"
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