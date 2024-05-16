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الهلال الاحمر الفلسطيني ينقذ طفلا في قلقيلية

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ياسر رشاد - القاهرة - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقم الهلال الاحمر تعاملت مع  اصابه أخرى لطفل عمره 14 عاماً في البطن في قلقيلية .

وأوضحت، أنه جرى نقله إلى المستشفى ليرتفع العدد إلى 3 إصابات برصاص الاحتلال"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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