الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الخميس، أن قواتها دمرت 4 مسيّرات في منطقة خاضعة للحوثيين في اليمن، مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن العملية تمت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وأضافت في بيان أن القوات اعتبرت تلك المسيّرات “تهديدا وشيكا” للقوات الأمريكية ولقوات التحالف وللسفن التجارية بالمنطقة.

وكان الجيش الأمريكي قد أفاد، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها دمرت مسيّرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر في 13 مايو دون وقوع إصابات أو أضرار.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الأحد، أن طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأمريكي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار وفقا لـ “العربية”.

ويشن الحوثي، الذي يسيطر على الخليج 365 الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.