ارتفاع معدل البطالة في استراليا إلى 4.1% في شهر أبريل الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم عن ارتفاع معدل البطالة في استراليا الى 4.1% في شهر أبريل 2024م الماضي .

وقال رئيس قسم إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات بيورن جارفيس “مع ارتفاع العمالة بنحو 38 ألف شخص وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 30 ألف شخص، ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% في ابريل الماضي”.