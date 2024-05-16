بن سلمان: ندعو لمواصلة العمل لوقف عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع انطلق القمة العربية في البحرين دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لعدوان "قوات الاحتلال على قطاع غزة".

وفي الكلمة الافتتاحية خلال القمة العربية في البحرين 2024، قال بن سلمان:

ندعو إلى مواصلة العمل للوقف الفوري لعدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة وإيصال المساعدات

العمل لايجاد حل بما يكفل حق الشغب في إقامة دولة مستقلة.

ترحب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو 2024 قرارا يتضمن أن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

تسعى المملكة لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.

المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

استضافنا محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في السودان.

إنطلاق أعمال القمة العربية الـ33 فى البحرين " بحضور لفيف من الرؤساء والقادة

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة، ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

حضور قمة البحرين

ويحضر كلا من

رئيس فلسطين محمود عباس.

ملك الأردن عبد الله الثاني.

رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.

رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.

رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.

رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.

رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.

رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الرئيس السوري بشار الأسد.

ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف

ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش

سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ أحمد العبد الله.

رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.

رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد