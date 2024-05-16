شكرا لقرائتكم خبر عن بعد محاولة الاغتيال بـ4 رصاصات.. تطورات حالة رئيس الوزراء السلوفاكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كاليناك، اليوم الخميس، بعد اجتماع خاص لمجلس الأمن في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، إن حالة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو "لا تزال خطيرة" بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها أمس الأربعاء.

وأضاف كاليناك، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، أن فيكو أصيب بأربع رصاصات تسببت في إصابته بجروح خطيرة. رئيس الوزراء السلوفاكي وقال كاليناك إن "الأطباء نجحوا في العمل على استقرار حالته"، مؤكدا أن فيكو لم يخرج من مرحلة الخطر بعد.

وأضاف كاليناك: "لقد مررنا بليلة صعبة".

