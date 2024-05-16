سانا: الأسد التقى محمد بن سلمان على هامش اعمال القمة العربية في البحرين

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بان الرئيس السوري بشار الأسد التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

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