كلمت طليقى من وراء زوجى هل على ذنب؟.. عمرو الورداني يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول: "كنت متزوجة وطليقى واخد عيالي ومش بشوفهم، فكلمت طليقي من وراء زوجي فهل على ذنب، طيب لو قولت لزوجي ممكن يعمل مشكلة؟".

وأوضح أمين الفتوى مدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "اتكلمى مع زوجك وأطلبي منه يتدخل، وقولي له عاوزه أشوف أولادى دول لأنهم عند راجل ثاني، وأنت اللى تتصدر لي".

وأَضاف: "لكن لا تقوم من نفسها مرة أخرى وتكلم طليقها حتى لا يحدث مشكلات".