جمعت 10 ملايين جنيه.. الموت يُفلت "مستريحة الغربية" من المحاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

توفيت مستريحة الملابس في مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، أثناء تواجدها في مكان اختبائها بمنطقة سيدي بشر في مدينة الإسكندرية. وقد تم نقل جثتها إلى مشرحة كوم الدكة بمنطقة العطارين لإجراء التشريح الطبي وتحديد أسباب الوفاة.

ووفق مصادر أمنية، فإن المذكورة تورطت في قضية استيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين تحت ذريعة استثمارها في إنشاء مصنع للملابس، حيث وعدتهم بنسبة كبيرة من الأرباح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا بوفاتها داخل شقة سكنية بسيدي بشر، حيث تم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وملابساتها، وتم إصدار محضر إداري منتزه أول برقم 6413 لعام 2024 في هذا الصدد.

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