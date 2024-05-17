"كنت بقطع بطيخ".. كيف تخلصت "سيدة جمصة" من عشيقها في الدقهلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

كشفت التحريات التي أجراها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة تفاصيل تعرض شخص لطعنة نافذة أودت بحياته، على يد سيدة ادعت أنها زوجته عرفيًا وأنها أصابته عن طريق الخطأ أثناء تقطيعها فاكهة البطيخ داخل مسكن بمنطقة العاشر من رمضان، حيث يتبين وجود علاقة غير شرعية بينهما، وأن مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة طعنته على إثرها بسكين.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة جمصة من مستشفى جمصة المركزي بوصول المدعو "عبد العظيم شكري عبد العظيم عثمان - 34 عامًا"، مقيم بقرية طناح، ادعاء طعنه نافذة.

انتقل ضباط وحدة مباحث جمصه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرعه على يد المدعوة "هدي .م س..ع" 21 عامًا - بالفرقه التانية بكلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة، مقيمة بعزبة الشال.

وبمواجهة المتهمة، أقرت في البداية أنها كانت تعد قطع بطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنة نافذة بالصدر التي أودت بحياته.

ودلت تحريات المباحث أن المجني عليه مقيم بقرية ميت لوزة مركز المنصورة، وأن المتهمة على علاقة غير شرعية بالقتيل، وذهبت للمبيت معه بجمصه في شقه استأجرها بمنطقة العاشر من رمضان، وحدثت مشادة بينهما بسبب تحدثها في الهاتف مع أحد الأشخاص تطورت إلى مشاجرة تعدت فيها عليه بالضرب بالسكين وأصابته منهية حياته.

حرر بذلك المحضر رقم 2024/1606 جنح قسم جمصه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.