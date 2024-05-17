الجيش الأميركي: استكمال بناء رصيف عائم بساحل غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

ذكرت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أن الجيش الأميركي أكمل بناء رصيف عائم مؤقت لتوصيل إمدادات الإغاثة إلى قطاع غزة.

وقالت «سنتكوم»، عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه تم تثبيت الرصيف، مؤكدة أن الجنود الأميركيين لم يدخلوا القطاع الساحلي المحاصر.

وأضافت القيادة المركزية أنه «من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية في التحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة».

وقالت: إن «الأمم المتحدة ستتلقى المساعدات وتنسق توزيعها في غزة».

وأعلن البنتاجون، في تصريحات سابقة، أن نحو 90 شاحنة ستصل يومياً في البداية إلى القطاع عبر الرصيف العائم. وفي مرحلة لاحقة، من المتوقع أن يصل عدد الشاحنات إلى 150 شاحنة يومياً.

وكانت الحكومة الأميركية قد أعلنت في مارس الماضي عن بناء الميناء المؤقت لجلب الأغذية والماء والدواء إلى منطقة الحرب في ظل حالة الطوارئ الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.