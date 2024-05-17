بعد جمعها 10 ملايين جنيه.. مستريحة الغربية انتحرت هربا من ضحاياها



محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:



حالة من الجدل الواسع شهدها مركز قطور بمحافظة الغربية، بعد خبر وفاة سيدة اتهمها الأهالي بالنصب عليهم و الاستيلاء على أموال منهم تجاوزت 10 ملايين جنيه، مقابل توظيفها في تجارة الملابس ومستحضرات التجميل، وتعثرت في دفع الأرباح الشهرية أو رد أموالهم.

كانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطار بلاغات من العديد من الأهالي، بقيام سيدة باخذ مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين جنيه، للاستثمار في تجارة الملابس ومستحضرات التجميل، مقابل أرباح شهرية تقدر بنسبة 15%، وتعثرت عن رد المبالغ أو الأرباح.

وأضافت البلاغات أن السيدة جمعت أكثر من 10 مليون جنيه، تم الاستيلاء عليهم من 20 أو 25 شخص، وأن من تقدم ببلاغات من هؤلاء المواطنين، تم تحرير محضر حمل رقم 9491 لسنة 2024.

وخلال البحث عن أماكن تواجدها للقبض عليها، كشفت مديرية أمن الإسكندرية، بمنطقة سيدي بشر، وفاتها داخل إحدى المستشفيات، وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، بمنطقة العطارين، لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت بلاغا، يفيد بوفاة "أمل زكي الشاذلي"، حال تواجدها، داخل شقة سكنية بمنطقة سيدي بشر، التابعة لمدينة الإسكندرية، وجري تحويل الجثة إلى الطب الشرعي، واتضح أنها توفت بعد تناولها لحبة حفظ الغلال هربا من ضحاياها بعد فشلها في رد أموالهم، وحرر محضر حمل رقم 6413 اداري منتزه أول لسنة 2024.

يقول محمد نصر، أحد ضحايا المتوفاه، إنه تقدم ببلاغ بعد أن فقد الأمل في إعادة أمواله التي بلغت 450 الف جنيه أعطاها للمتوفاة بعد أن أقنعته بالتجارة في الملابس مقابل أرباح 15% وعجزت عن دفع الأرباح و تفاجئ بظهورها في فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنها تم النصب عليها في تلك المبالغ وتطالب الأهالي بالصبر لحين محاولتها لتعويض الخسائر.

وأشار الضحية أن المتوفاة جمعت أكثر من 10 ملايين من حوالي 20 شخص بمبالغ متفاوتة مابين 250 ألف حتى مليون جنيه، مشيرا أن أحدهم أخذ قرض من البنك لتوظيفه معاها مقابل الأرباح و سداد القرض.

وقالت هدير محمد، أحد الضحايا، أن المتوفاة اقنعتهم بأن تجارتها رابحة وانها سوف تدفع لهم الأرباح بشكل منتظم وتم تدشين عقود بين الطرفين لضمان حقوقهم و فوجئوا بتهربها منهم وامتنعت عن دفع الأرباح وهربت بعد مطالبهم برد اموالهم.

" طالبت مننا نصبر عليها لحد مترجع الفلوس بس الناس عندها التزامات والمبالغ كبيرة" بهذه الكلمات اكملت الضحية حديثها لمصراوي، مشيرة أن أحد الضحايا أصيب بجلطة بعد هروبها بسبب اقتراضه للاموال .

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