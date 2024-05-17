وزير داخلية سلوفاكيا: «ذئب منفرد» وراء محاولة اغتيال فيكو

ابوظبي - سيف اليزيد - براتيسلافا (د ب ا)

أشار ماتيوش شوتاج إشتوك وزير داخلية سلوفاكيا، أمس، إلى الاشتباه في إقدام رجل يوصف بأنه «ذئب منفرد» على محاولة قتل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو. وقال إشتوك: إن المشتبه به، البالغ من العمر 71 عاماً، أقدم على محاولة اغتيال فيكو بدافع السخط السياسي. ووصف وزير الداخلية الرجل بأنه «ذئب منفرد»، وأنه «ليس عضواً في جماعة سياسية راديكالية، سواء يمينية أو يسارية». وكان فيكو تعرض لإطلاق أربع رصاصات عليه ولا يزال يرقد بالمستشفى في حالة خطيرة. وأكد وزير الداخلية السلوفاكي أن المشتبه به الذي اعتقل بتهمة إطلاق النار على رئيس الوزراء روبرت فيكو هو كاتب يبلغ 71 عاماً، بعد أن كانت وسائل إعلام قد كشفت هويته.

وقال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش سوتاي استوك للصحافيين عندما سئل عن التقارير التي حددت هوية الرجل الذي اعتقل في مكان إطلاق النار في بلدة هاندلوفا: «أعتقد أنني أستطيع تأكيد ذلك، نعم». وشوهد المشتبه به وهو مقيد اليدين على الأرض بعد إطلاق النار على فيكو مرات عدة في أعقاب اجتماع للحكومة في هاندلوفا. وأفاد مسؤولون في وقت متأخر أول أمس أن فيكو، رئيس الوزراء، في حالة حرجة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المشتبه به نشر ثلاث مجموعات شعرية ويتمتع بعضوية الرابطة الرسمية للكتاب السلوفاكيين.

وأكدت الرابطة على فيسبوك أن المشتبه به عضو فيها منذ عام 2015، مضيفة أنه إذا تم التأكد من هويته كمطلق النار «فسيتم إلغاء عضوية هذا الشخص على الفور».

وصرح نجل المشتبه به لموقع الأخبار السلوفاكي «اكتواليتي» أنه «ليس لديه أدنى فكرة على الإطلاق عما كان يفكر فيه والده، وما الذي كان يخطط له، ولماذا حدث هذا». وأضاف أن والده يملك سلاحاً مرخصاً بشكل قانوني. وعندما سئل عما إذا كان والده يشعر بأي كراهية تجاه فيكو، أجاب الابن «سأقول لك هذا: لم يصوّت له. هذا كل ما يمكنني قوله».

وقالت فلاستا كولاروفا رئيسة المكتبة العامة في مسقط رأس المشتبه به لصحيفة «دينيك» إنه «كان متمرداً عندما كان صغيراً، لكنه لم يكن عدوانياً». وعلى وسائل التواصل يمكن الاطلاع على العديد من التصريحات السياسية للرجل الذي اختارت وكالة فرانس برس عدم ذكر اسمه.

وقال في مقطع فيديو نُشر قبل ثماني سنوات على الإنترنت «العالم مليء بالعنف والأسلحة. يبدو أن الناس قد أصيبت بالجنون».