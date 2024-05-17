احتجاج قاطع موقتا جلسات الاستماع بشأن غزة في محكمة العدل الدولية

أدى احتجاج داخل قاعة محكمة العدل الدولية الى مقاطعة موقتة لجلسات الاستماع الجمعة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وأمكن عبر البث المباشر بالفيديو من القاعة، سماع امرأة تصرخ "كاذبون" أثناء مرافعة محامٍ يمثّل اسرائيل، ما أدى الى مقاطعة الجلسة لأقل من دقيقة قبل استئنافها.