أمن الدولة أوقفت سوريين يروّجان المخدّرات في ساحل المتن

أوقفت دوريّة من أمن الدولة – مكتب المتن، سوريّين "يروّجان المخدّرات بين الدّورة والضبيّه، وضبطت معهما كمّيّة من المخدّرات المعدّة للترويج، بالإضافة إلى درّاجة ناريّة وهواتف خلويّة.

أُجرِي التحقيق معهما تحت إشراف القضاء، واعترفا بما نُسب إليهما، وتبيّن أنّهما كانا قد دخلا خلسةً إلى لبنان، وأودِعا الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما"، وفق بيان عن المديرية العامة لامن الدولة.