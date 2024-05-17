البنتاجون: يجب فتح المعابر البرية لتدفق المساعدات إلى غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سابرينا سينغ، إن عدد الشاحنات التي وصلت عبر الرصيف البحري صغير وسيزيد.

وأضافت سابرينا سينغ، أن المجتمع الدولي يضاعف جهوده لزيادة المساعدات عبر الرصيف البحري، موضحة أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة فتح المعابر البرية لقطاع غزة.

وتابعت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أنه يجب فتح المعابر البرية لتدفق المساعدات مع استمرار إسقاط المساعدات جوا.

كان مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إن شاحنات المساعدات بدأت بالفعل الوصول لغزة.

وأضاف كيربي، أنه علينا فتح المعابر البرية أمام المساعدات لسكان غزة، قائلا "بحثنا مع نظرائنا الإسرائيليين تفادي تكرار ما حدث مع عمال المطبخ العالمي".

وتابع مستشار الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه يجب ضمان حصول الفلسطينيين على المساعدات بشكل آمن وعدم استهدافهم أثناء حصولهم عليها، مشيرا إلى أن هناك طرق غير مباشرة لإيصال رسائل لحماس: "أرسلنا لها رسائل حول ماهية الرصيف البحري وطريقة عمله".

وأكمل كيربي، أنه إذا تم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار فلا مانع من استمرار عمل الرصيف البحري في غزة، مؤكدا أن الرصيف البحري في غزة هو رصيف مؤقت ولن يكون رصيفا دائما.

وتابع كيربي، "أوضحنا لشركائنا الإسرائيليين ضرورة فتح المعابر البرية والرصيف البحري هو مساند للمعابر".