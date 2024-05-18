شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زيلينسكي: روسيا ليس لديها ما يكفي من الجنود لمهاجمة كييف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة حصرية مع وكالة فرانس برس، الجمعة، إن روسيا لا تملك الوسائل لشنّ هجوم جديد واسع النطاق على كييف، في وقت تشنّ موسكو هجوما في شرق أوكرانيا وشمال شرقها.

وأوضح زيلينسكي “ليست لديهم القوّات اللازمة لشن هجوم واسع النطاق على العاصمة كما فعلوا في بداية الغزو”، مبديا اعتقاده بأن دونباس (شرق) وخاركيف (شمال شرق) هما الهدفان الرئيسيان للكرملين.

وفي المقابل، أقرّ الرئيس الأوكراني بأنّ ثمّة نقصا في عديد القوات الأوكرانيّة، وبأنّ هذا يؤثّر في معنويّات الجنود، في وقت يدخل قانون جديد للتعبئة حيّز التنفيذ السبت لتعزيز صفوف الجيش.

وقال زيلينسكي “علينا ملء الاحتياطات. ثمّة عدد كبير من الألوية الفارغة. علينا أن نفعل ذلك حتى يتمكّن الرجال (الموجودون في الخطوط الأماميّة) من التناوب بشكل طبيعي. هذه هي الطريقة التي ستتحسّن بها الروح المعنويّة”.

وأعلن الرئيس الأوكراني أنّ الغربيّين يمنعون أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أوروبا والولايات المتحدة، من أجل ضرب الأراضي الروسيّة.

وقال زيلينسكي “يمكنهم ضربنا انطلاقا من أراضيهم، وهذا أكبر تفوّق تتمتّع به روسيا، ولا يمكن لنا أن نفعل أيّ شيء لأنظمة (أسلحتهم) الموجودة على الأراضي الروسيّة باستخدام الأسلحة الغربيّة. ليس لدينا الحقّ في القيام بذلك”، مؤكدا أنه اشتكى من ذلك مجددا هذا الأسبوع إلى وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن.

رفض فكرة “هدنة” مع روسيا أرادها ماكرون

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه رفض فكرة “هدنة” في الحرب مع روسيا أرادها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طوال مدّة أولمبياد باريس.

وأوضح زيلينسكي “لقد قلتُ: إيمانويل، نحن لا نصدّق ذلك. فلنتخيّل للحظة أنّ هناك وقفا لإطلاق النار. أولا، نحن لا نثق في فلاديمير بوتين. ثانيا، هو لن يسحب قواته. ثالثا، (…) أخبِرْني إيمانويل، مَن الذي يضمن أنّ روسيا لن تستغل ذلك لإرسال قواتها إلى أراضينا”. ورفض الرئيس الأوكراني هدنة من شأنها أن “تصبّ في مصلحة العدوّ”.

وأظهرت قاعدة بيانات البرلمان الأوكراني، الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع قانوناً يسمح لبعض السجناء بالخدمة في الجيش.

وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أنه تم التوقيع أيضاً على قانون منفصل يهدف إلى زيادة الغرامات المفروضة على الذين لا يمتثلون لقواعد التعبئة العسكرية.

يأتي هذا بينما أعلنت روسيا أن جيشها يواصل التقدم في شمال شرقي أوكرانيا، وأنه سيطر على 12 قرية في منطقة خاركيف خلال أسبوع منذ إطلاق هجوم بري جديد كبير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن “وحدات من مجموعة الشمال حررت 12 بلدة في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي.. وتواصل التقدم في عمق دفاعات العدو”.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق الجمعة إن القوات الروسية التي تتقدم في منطقة خاركيف تنشئ “منطقة عازلة” لحماية الخليج 365 الحدودية الروسية لكنه قال إن السيطرة على مدينة خاركيف نفسها ليست جزءًا من خطة روسيا في الوقت الراهن.