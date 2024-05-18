الداخلية السعودية: مبادرة طريق مكة هدفها إنهاء إجراءات الحجاج إلكترونيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب، أن المملكة تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" للعام السادس على التوالي والتي تعني بإنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام بشكل إلكتروني عن طريق الجهاز المتنقل والمرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقال الشلهوب - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - "إن وزارة الداخلية السعودية تنفذ مبادرة (طريق مكة) بهدف إنهاء إجراءات حجاج بيت الله الحرام، وذلك بعد الحصول على التأشيرة، والتأكد من الشهادة الصحية بشكل إلكتروني واستقبالهم في الصالات المخصصة لهم".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقدم كافة خدماتها إلى حجاج بيت الله الحرام حتى ينعموا بالأمن والاستقرار والحج الميسر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أطلقت في عام 2017 مبادرة (طريق مكة) ضمن برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية السعودية 2030 لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن، من خلال إنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر وسلاسة وانسيابية في كامل التجربة، مجهزة بأحدث التقنيات وبتعاون وتكامل بين الجهات الحكومية الشريكة.

وواصلت "الداخلية السعودية" تنفيذ مبادرة (طريق مكة) في الأعوام (2018/ 2019/ 2022/ 2023) لخدمة المستفيدين من المبادرة في بلدانهم وتيسير قدومهم إلى المملكة لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، والاحتفاء بضيوف الرحمن منذ مغادرتهم بلدانهم حتى وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة.

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور السعودية يوم السبت ثم يتوجه إلى إسرائيل يوم الأحد لمحادثات حول الحرب في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إن جيك سوليفان سيلتقي في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحديث عن الحرب في غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة"، وفق ما نقلته صحيفة "The Hill"

وأضاف أنه سيسافر يوم الأحد للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب والمفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن فضلا عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.