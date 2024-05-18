مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن رفح الاثنين

ابوظبي - سيف اليزيد - يعقد مجلس الأمن الدولي، بعد غد الاثنين، جلسة مفتوحة بشأن الوضع في مدينة رفح بقطاع غزة بطلب من الجزائر وسلوفينيا. ومن المقرر أن يستمع أعضاء المجلس إلى إحاطتين من إدارتي الشؤون الإنسانية والشؤون السياسية وبناء السلام.