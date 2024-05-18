حماس: الاحتلال يواصل هجماته على مخيم جباليا لليوم السابع

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الهجمة التي ينفّذها جيش الاحتلال تتواصل على مخيم جباليا لليوم السابع على التوالي، والذي يشهد تكثيفاً للغارات الوحشية، وتدميرًا لمربعات سكنية كاملة على رؤوس أهلها، واستهدافًا للمدارس ومراكز الإيواء، ما أدى لارتقاء العشرات وإصابة المئات من المواطنين، مع حصارٍ للعائلات في مناطق من المخيم، دون القدرة على معرفة مصيرها أو إغاثتها، في سلوك نازي تمارسه حكومة الإرهاب الصهيونية ضد مدنيين عزّل، أمام سمع وبصر العالم.

وأضافت حركة حماس في بيانا لها: أن جرائم الاحتلال المتصاعِدة، لن تفلِح في كسر إرادة مقاومتنا الباسلة، أو تثني شعبنا الأبي عن خياره بالصمود على أرضه، وإصراره على إسقاط مشاريع الاحتلال الرامية لتهجيره وتصفيه قضيته.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وفعَّالة، والضغط بقوة لوقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين، الذين يتعرّضون لأبشع المجازر والانتهاكات، بفعل آلة القتل الصهيونية المُمولّة من إدارة الرئيس بايدن، الشريكة في هذه الجرائم.