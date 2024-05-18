لميس الحديدي تحذر من موجة الحر الحالية: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

حذرت الإعلامية لميس الحديدي، من ارتفاع درجات الحرارة في ظل الموجة الحارة التي تضرب مصر حاليًا، حيث تتجاوز الأربعين درجة في العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة.

عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أعربت لميس عن قلقها الشديد تجاه محافظات الصعيد والجنوب، حيث تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

ووجهت الحديدي، نصيحة للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصةً أصحاب الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، كما شددت على أهمية شرب كميات كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الإصابة بالجفاف.

يأتي تحذير "الحديدي"، في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع المقبل، مع توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 43 درجة في جنوب الصعيد، حيث دعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من آثار الحرارة الشديدة، والالتزام بتعليمات السلامة العامة.

اقرأ أيضا :

ننشر 26 قائمة بمواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية

عودة نقص الدواء وألبان الأطفال.. تفاصيل تحرك برلماني عاجل لضبط الأسواق وارتفاع الأسعار

لن نراه في مصر.. البحوث الفلكية: كسوف حلقي للشمس في هذا التوقيت