شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة مرتفعة وانقطاع للكهرباء وعواصف.. ماذا يجري في هيوستن بأمريكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

عواصف في أمريكا

معاناة أكثر من 500 ألف شخص

الدمام - شريف احمد - يعاني الآلاف في منطقة هيوستن من ارتفاع درجات الحرارة مع انقطاع التيار الكهربائي اليوم السبت.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة، أن عواصف قوية أودت بحياة سبعة أشخاص كذلك على الأقل.وتوقعت هيئة الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى 32.2 درجة مئوية وحذرت السكان، من خطر الإصابة بضربة شمس.وأضافت: "لا تبذلوا مجهودا زائدا" مع استمرارهم في أعمال التنظيف بعد العواصف التي ضربت مناطقهم مساء يوم الخميس.واجتاحت عواصف محملة برياح تصل سرعتها إلى 161 كيلومترا في الساعة المنطقة، مما أدى إلى تضرر منازل وأبنية وقطع خطوط للكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف شخص.كما ضرب إعصار منطقة بالقرب من ضاحية سيبرس، مما تسبب في اقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ وتناثر حطام.وأدت تلك الظروف إلى أن أكثر من 500 ألف شخص في المنطقة ما زالوا يعانون من انقطاع الكهرباء حتى صباح اليوم.وكان الرئيس جو بايدن أعلن أمس الجمعة سبع مقاطعات في تكساس مناطق كارثة كبرى، وهو ما يجعل السكان والشركات مؤهلين للحصول على مساعدات من السلطات الاتحادية.