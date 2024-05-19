مسيرة تصطاد قياديا من حزب الله في دمشق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق - بيروت، مما أدى لتدميرها واحتراقها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة بمنطقة الديماس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين دمشق - بيروت، مما أدى لتدميرها واحتراقها. وذكر المرصد، أن شخصين كانا يستقلان السيارة وهما قيادي بـحزب الله اللبناني ومرافقه، ولايزال مصيرهما مجهولا، وأشار إلى أن إسرائيل استهدفت الأراضي السورية، منذ مطلع عام 2024، 39 مرة منها 27 جوية و12 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 79 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 131 من العسكريين.

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