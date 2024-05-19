أبو تريكة يتقدم 1500 مصري خرجوا من قوائم الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة النقض المصرية أمس بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وهى القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكة) والتي تضم ما يزيد على 1500 متهم، الذين تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023 ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات.

جاء ذلك في منشور للمحامي الحقوقي خالد علي الذي قال «إنه كان يظن أن الملف انتهى عند هذا الحد لكنه فوجئ بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018.