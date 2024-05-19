ضحاياها من 8 محافظات.. تفاصيل القبض على مستريحة جديدة في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم السبت، القبض على سيدة بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين، بعد تقديم العديد من البلاغات ضدها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت بلاغات من عدد من المواطنين يتهمون فيها إحدى السيدات وتدعى " عبير.ا" وشهرتها "ماهيتاب 29 عام"، بالاستيلاء على أموال ومبالغ مالية كبيرة، بهدف التجارة وعمل جمعيات، ووعدتهم بنسبة كبيرة من الأرباح، واختفت فجأة وأغلقت كل هواتفها ولم يتمكنوا من الوصول إليها.

وحرر الضحايا العديد من المحاضر في مديريات أمن مختلفة حسب محل إقامتهم حملت أرقام (7 و8 و5 و2، و1398، و19 أحوال) من محافظات الغربية والإسكندرية والقاهرة والشرقية والجيزة، والمنصورة، والبحيرة وكفر الشيخ، وأن المتهمة مقيمة بين مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، محل إقامة زوجها، ومحافظة الغربية، مسقط رأسها وتحديدًا بمدينة طنطا، وتم القبض عليها بمحافظة الغربية.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.