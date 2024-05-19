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بسبب الحر.. حريق يلتهم 3 حظائر ماشية بالمنوفية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهى:

نشب حريق هائل في 3 حظائر ماشية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، وأسرع الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية والمشاركة في إطفاء الحريق حتى وصول سيارة الإطفاء، ونجحوا في إنقاذ الماشية من نيران الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بسيارة إسعاف تمكنت من إخماد الحريق، ولم يخلّف الحريق خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، فيما تابعت الوحدة المحلية بجروان أعمال تطهير موقع الحريق لمنع اندلاعه مجددًا، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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