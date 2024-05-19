مصرع 50 شخصًا جراء الفيضانات غرب أفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

لقي 50 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات ضربت مقاطعة غور غرب أفغانستان.

وأفاد متحدث المقاطعة عبدالواحد حماس، أن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم جراء الفيضانات، مضيفًا أن هناك عشرات المفقودين، فيما تتواصل أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين.

وأشار إلى أن الدمار لحق بألفي منزل بمنطقة فيروزكوه، فيما نفق قرابة ألف رأس ماشية، إضافةً إلى أضرار لحقت بآلاف الأراضي.