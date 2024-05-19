قوات روسيا تواصل تقدمها.. وزيلينسكي يخشى هجومًا أوسع نطاقًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في العاشر من مايو في منطقة خاركيف مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقاً في الشمال والشرق.

وشنت القوات الروسية التي حققت تقدمًا طفيفًا في الأشهر الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، هجومًا مفاجئًا على منطقة خاركيف الأوكرانية، محققة أكبر مكاسبها منذ 18 شهرًا.

وفي أول مقابلة مع وسيلة إعلام أجنبية مذ بدأت موسكو هجومها في خاركيف، قال زيلينسكي إنّ القوّات الروسيّة توغّلت ما بين خمسة إلى عشرة كيلومترات على طول الحدود الشماليّة الشرقيّة قبل أن توقفها القوّات الأوكرانيّة.

وأضاف “لقد أوقفناهم (…) لن أقول إنّه نجاح (روسي) كبير، لكن علينا أن (…) نقرّ بأنّهم هم من يتوغّلون في أرضنا، وليس العكس”.

وإذ أشار إلى أنّ الوضع لم “يستقرّ” بعد، قال “رغم ذلك فإنّ الوضع تحت السيطرة وأفضل من اليوم الأوّل” للهجوم، وذلك بفضل التعزيزات المنتشرة.

وسبق لموسكو أن سيطرت على أجزاء واسعة من هذه المنطقة في المراحل الأولى للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قبل أن تستعيدها كييف.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة أن هدف الهجوم الجديد هو إقامة “منطقة عازلة” في مواجهة هجمات أوكرانية على الأراضي الروسية، مشيرا إلى عدم نية قواته غزو مدينة خاركيف.

في سياق منفصل، اتهمت موسكو السبت كييف بمهاجمتها بقنابل من طراز “هامر” الفرنسية الموجهة وصواريخ من طراز “هارم” الأميركية المضادة للرادار في منطقة بيلغورود الروسية على حدود أوكرانيا.