شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى يحذف كلمة "شحاتة " من المضبطة ويؤكد: أرجو عدم الخروج عن السياق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلا: "مشروع القانون يناقش ملف حيوى، وهو قطاع الصحة الذى يشغل كل المصريين بمختلف شرائحهم، وبإقرار هذا القانون سيتحول الأمر من الحصول على سرير رعاية مركزة بالخواطر لمرحلة الشحاتة".

وطالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "الشحاتة" من المضبطة، قائلا:" أرجو عدم الخروج عن السياق".

وتابع النائب الشرقاوى:" الاهتمام البالغ من النواب لحضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون سالف الذكر، له دلالته واضحة، متابعا:" الجميع من نواب مجلس النواب جزء كبير من شغلهم الحصول على سرير رعاية مركزة أو خدمة طبية لازمة، وهذا القانون سيجعل الأمر فى غاية الصعوبة، لن القطاع الصحى على مر التاريخ معروف عنه المشاكل المتوارثة فى الحصول على الخدمة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستثمر سيحصل على المستشفيات التى عليها ضغط كبير فى الحصول على الخدمة وتحقق أرباح، قائلا:" المستثمر هياخد "البونبوناية" ..وطبعا ده هيأثر على أسعار الخدمة ويثقل كاهل المواطنين بشكل عام، متسائلا:" لماذا لا يتم تعديل قانون المستشفيات الخاصة لتشجيع المستثمرين فى القطاع ولكن فى المستشفيات الخاصة بعيدا عن المستشفيات الحكومية".