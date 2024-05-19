الجيش الكونغولي يعلن إحباط "محاولة انقلاب" في كينشاسا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية الجنرال سيلفان إيكينجي انه أُحبطت في كينشاسا "محاولة انقلاب" شارك فيها "أجانب وكونغوليون". وذكر في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، بانه "أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها".

وأضاف "هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون" وقد تم "تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم".

يذكر بان الإعلان يأتي في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من "قصر الأمة" حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وفي تصريح له، ذكر سفير اليابان في كينشاسا هيديتوشي أوغاوا إن "هجوما مسلحا" وقع صباحا عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، وأضاف أن الوزير "لم يصب، قتل شرطيان ومهاجم وفق مصادر مطّلعة".

وكانت السفارة الفرنسية قد أشارت إلى "طلقات أسلحة آلية" في الحي وطلبت من رعاياها تجنّب المنطقة.